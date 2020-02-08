【武漢肺炎】酒店老闆稱宣布強制隔離後訂房急升　憂迎來高危客 (23:20)

有不願透露姓名的資深酒店老闆向本報表示，2月起全港酒店入住率跌至僅三成，不少同業已要求員工放無薪假，部分尖沙嘴酒店甚至停業。他透露其擁有約1000名員工的酒店集團，亦打算要求員工放無薪假，但自林鄭月娥周三宣布新措施，「booking立即嘭嘭聲升」，今晚酒店已幾乎全滿，據他所知，全港酒店都有類似情况，鄰近邊境如屯門、天水圍等酒店，預訂率更高。

該酒店老闆表示，據他了解，近日入住酒店的主要是內地人及香港人，當中不少是居於深圳、在港工作的港人，「今次令原本沒打算回港的港人都急住趕回來」。他說，「呢班（近日入住酒店者）是高危人士，令酒店變成危險地方」，稱酒店冷氣系統令空氣在不同房間內互相流動，酒店內如同密室，惟至今衛生署完全沒聯絡其酒店查問旅客情况或提供措引，員工亦有擔心，「有人問可否唔入去執房」等。

他續說，不少酒店因減少成本和避免交叉感染而關閉餐飲服務，旅客「無嘢食又走出街」，批評「政府應找地方困住他們，現時卻入到社區」。

香港酒店工會秘書郭小姐表示，林鄭月娥周三公布擴大「封關」範圍後，不少酒店的預訂急升，當中大部分是三、四星級酒店，很多酒店員工非常擔心，「有前線自己申請無薪假」。她說大部分酒店只向員工提供口罩，但口罩質素參差，部分酒店更要員工自備口罩，前線員工如前台、房務部員工分別要為住客量體溫及執房，更加擔心「自己條命有危險」。

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