涉3案劫146萬　兩中學生落網 (20:55)

去年12月18日，3名賊人晚上持牛肉刀進入大埔廣福道一間樓上私人會所，劫去該會所會員的財物及現金，價值約22萬元。兩日後，其中兩名賊人懷疑食髓知味，再度返回該私人會所，在門外徘徊時被發現形迹可疑，職員隨即報警。警員到場，在一名熱心市民及一名休班警協助下，將其中一名16歲男子拘捕。

警方經調查後，鎖定另外兩名賊人的身分，並發現3人最少涉及另外兩宗行劫案，包括去年11月27日，兩名找換店職員攜同270萬元現金行經尖沙嘴漢口中心時，被3名賊人打劫，劫去120萬現金；另外去年12月11日，大埔翠屏花園附近一間遊戲機中心在午夜關門前被3名賊人闖入，其中兩人持牛肉刀，劫去4.5萬元。

三宗案件合併交大埔重案組跟進。警方昨日（7日）在油麻地吳松街拘捕另一19歲男子，兩名被捕男子均報稱中學生，沒有黑社會背景，餘下一名在逃男子身分已被鎖定。大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸指出，暫未起回贓物，正調查是否有其他同黨。