【武漢肺炎】政府一個月購入1700萬內地口罩　懲教署月增產70萬個分予外判清潔工 (19:07)

林鄭月娥說，因應多個地方都設出口限制，政府採購口罩有困難，現時主要採用直接採購方法，毋須招標，也不要求價低者得，共向20國家地區逾400供應商洽購，已落訂單涉及逾4800萬個口罩，其中300萬個已送達。她表示，因部分國家出口限制及不明確因素，已採購的口罩未必能如期全部送達。現時本地口罩「生產商」最大的是懲教署，每月180萬個會交政府物流處供應各部門。懲教署正招募休班及退休員工於2月7日起加入生產口罩，懲教署長稱反應十分熱烈，已有800人報名。

林鄭月娥強調，政府的口罩庫存不充裕，現有1200萬個，已包括剛送達的300萬個，只夠政府部門用一個多月，與醫管局庫存情況一致，要供應衛生署、前線及檢疫中心等人員。

她呼籲各界若能採購到口罩，可考慮捐給有需要的人，以及把採購途徑轉介予政府。政府亦希望設新的生產線，會提供一切配合，懲教署正裝修新的工作空間，買到機器後可再提高產量。她又呼籲市民盡量減少社交活動，留在家中，避免到人多的地方及要注意個人衛生，盡量減用口罩用量。

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