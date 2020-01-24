【武漢肺炎】暫161人接受強制檢疫　WhatsApp微信實時定位確保無外出 (18:35)

本港今日（8日）起對從內地入境者實施14日強制檢疫，特首林鄭月娥表示，截至今午4時，共有161人要接受強制檢疫，政府資訊科技總監辦公室（資科辦）會透過WhatsApp或微信（WeChat）的「實時地點分享功能」，確保受檢者留在所申報的地方接受檢疫。
林鄭月娥指出，截至今午4時，共有8953人次入境，逾90%經機場入境；有682人次經港珠澳大橋、125人次經深圳灣口岸入境。161名要接受強制檢疫的人當中，148人在家中接受檢疫、11人在酒店受檢，其餘兩人獲安排入住暫住設施。接受檢疫者中143人為香港居民。政府昨已宣布會透過電話聯絡及「上門突擊檢查」，確保受檢者留在報住地點，警方暫已作10次突擊檢查，10名受檢者全部在家。
食衛局長陳肇始補充，兩人入住的暫住設施分別為西貢戶外康樂中心及曹公潭戶外康樂中心。
另外，社署正為來自5個家庭共8名接受檢疫者提供日常生活所需的支援，包括食物。
林鄭月娥又稱，現時本港仍有5個貨運口岸運作，截至下午4時，入境貨運車有1200架次、出境1500架次，顯示貨物跨境運輸完全正常。
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