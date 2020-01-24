【武漢肺炎】暫161人接受強制檢疫　WhatsApp微信實時定位確保無外出 (18:35)

林鄭月娥指出，截至今午4時，共有8953人次入境，逾90%經機場入境；有682人次經港珠澳大橋、125人次經深圳灣口岸入境。161名要接受強制檢疫的人當中，148人在家中接受檢疫、11人在酒店受檢，其餘兩人獲安排入住暫住設施。接受檢疫者中143人為香港居民。政府昨已宣布會透過電話聯絡及「上門突擊檢查」，確保受檢者留在報住地點，警方暫已作10次突擊檢查，10名受檢者全部在家。

食衛局長陳肇始補充，兩人入住的暫住設施分別為西貢戶外康樂中心及曹公潭戶外康樂中心。

另外，社署正為來自5個家庭共8名接受檢疫者提供日常生活所需的支援，包括食物。

林鄭月娥又稱，現時本港仍有5個貨運口岸運作，截至下午4時，入境貨運車有1200架次、出境1500架次，顯示貨物跨境運輸完全正常。

武漢肺炎 相關報道：

衛署：未知無病徵者比例及傳染力 現有檢疫措施或不足阻擴散

確診者家屬留灝景灣隔離 衛生署：因九旬老人身體不便

「世界夢號」逾1800員工需快速測試 倘全屬陰性乘客方可落船

深圳灣口岸零星人流進出 林鄭到場視察10分鐘