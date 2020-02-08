【武漢肺炎】美孚居民反對翠雅山房作隔離營　批政府「根本不聽民意」 (19:15)

現場有約200人參與，有居民舉起「強烈反對，抗議翠雅山房作肺炎隔離營，罔顧居民健康風險」、「強烈要求全面封關」紙牌。主辦方表示曾多次邀請食物及衛生局副局長徐德義出席居民大會，惟今午收到通知稱徐德義不會出席，局方亦不會派代表。

公民黨立法會議員郭家麒發言時表示，無論隔離營設於何處，亦應與當區居民溝通，不可「黑箱作業」，並稱如將翠雅山房用作隔離醫護人員及其家人，相信居民不會反對。美孚中區議員伍月蘭說，曾以網上問卷調查居民意見，受訪者大多表示願意讓翠雅山房供醫護及其家人作隔離之用，因醫護有操守，會自行隔離，不會隨意亂走。

住在美孚30多年的朱小姐稱，政府選址相當近民居，十分不智，又稱居民向來和平表達意見，惟政府日前出動防暴警察鎮壓，有區議員被警方弄傷，批評政府「根本不聽民意」。

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