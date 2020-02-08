【武漢肺炎】民政署：實施強制檢疫後接獲兩宗求助個案 (18:28)

政府自周二（4日）實施規定從湖北返港者進行家居檢疫起，各區民政處已聯絡200多名因從湖北返港而需家居檢疫的香港居民，並聯同相關部門為他們提供支援，在接觸過程中大部分居民都表示沒有任何問題或特別需要。截至今早6時，民政總署及各區民政處共收到9宗求助個案，包括提供食物和日用品、社工輔導支援服務及其他協助。

另外，截至今早7時，民政總署共接獲47個有關滯留「世界夢號」郵輪乘客的熱線要求，主要包括家人為船上人提供藥物、其他物資安排和船上膳食等，並轉介相關部門跟進，民政處會繼續聯同其他部門協助滯留船上的居民。

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