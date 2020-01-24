【武漢肺炎】衛署：未知無病徵者比例及傳染力　現有檢疫措施或不足阻擴散 (17:07)

張竹君指出，現有的新型冠狀病毒本地個案中，最遲病發者發病日期為1月28日；可能本地個案的最遲發病日期為1月30日。衛生署會密切留意往後會否再有本地個案，以及其發病日期，以評估病毒的本地傳播情況。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，確診個案中3名病人情況危殆，一人嚴重，其餘21人情況穩定。

劉家獻又指出，截至今日中午12時，醫管局24小時內再向衛生署呈報44宗懷疑個案，連同早前的個案，現仍有81人留院接受隔離治療。

醫院不向訪客求診者陪診者提供口罩

另外，由於醫管局現時保護裝備供應及儲存量緊張，劉家獻表示，即日起公立醫院會向住院病人每日派發一個口罩，求診者、陪診者或其他訪客則不會獲發口罩。他又提醒，由於內地到港者強制檢疫14日的措施已生效，受檢者若在檢疫期內要往公立醫院覆診，可致電覆診紙上的電話改期；若藥物不足亦可致電該電話配藥，由親友代領。

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