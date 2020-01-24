【武漢肺炎】「世界夢號」逾1800員工需快速測試　倘全屬陰性乘客方可落船 (17:06)

衛生署衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康，今日（8日）交代「世界夢號」郵輪的檢疫進展，表示專家建議船上逾1800名工作人員都需要接受新型冠狀病毒的快速測試，預料4日內完成。若全部結果呈陰性，乘客方可落船。
梁耀康說，截至下午4時，船上共有35名員工和9名乘客曾有發燒或上呼吸道感染徵狀，全部在新型冠狀病毒測試呈陰性。他強調，可能與確診個案有過接觸的乘客，已於1月24日全部落船，落船至今超過14日。現時的乘客與患者沒有直接接觸，而船上員工有可能曾於1月19至24日接觸過患者，衛生防護中心向專家組匯報後，專家建議船上員工都需要做快速測試，預計最快4日完成，在此之前全部人要留在船上。
若有人呈陽性，當局會追蹤緊密接觸者及安排隔離。防疫人員正陸續收集船員樣本，若樣本測試均呈陰性，乘客便可落船。他說，這些措施是以乘客及香港安全作考慮，希望受影響的人諒解。
梁耀康說，船公司和跨部門舉行了工作會議，致力為船上乘客提供適當協助。他呼籲船上乘客和員工保持個人衛生及雙手清潔，避免大規模聚集，在人多的地方要戴上口罩。
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