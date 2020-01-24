【武漢肺炎】兩醫生組織促醫管局為員工安排集中住宿　隔離病房工作後設兩周清洗期 (16:06)

7項呼籲包括：

1. 促請政府進行全面和有效的邊境管制，阻截來自中國內地的病人進入本港

2. 罷工完結後，醫管局不應向參與同事追究，亦不應阻撓員工重回工作崗位；若有罷工的醫管局員工受不合理對待，香港公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟會提供相關的法律和其他支援

3. 要求醫管局如實向公眾交代現時防護裝備的儲備和搜購進展；審視醫院內各種高危程序，集中資源抗疫，並按勞工法例要求，為員工提供足夠防護裝備和安全的工作環境

4. 為確診感染新型冠狀病毒的病人進行心肺復蘇和氣管插管是高危被感染的醫療程序，要求醫管局在隔離病房設有足夠影像喉頭鏡（video laryngoscope）和自動心外壓機

5. 要求醫管局安排員工在高危隔離病房工作後有兩周「清洗期」，其間不應再參加與病人和其他員工有接觸的臨牀工作，局方亦應為有需要的員工提供隔離住宿

6. 因醫管局員工難以用局方提供的每日500元實報實銷住宿津貼找到合適短期居所，要求局方仿效各大學，與地產和酒店業界接洽，為員工安排集中的住宿

7. 建議局方就防疫工作每兩周與各職系和工會代表舉行公開會議，聽取員工最新情況和交代防疫工作進展，並應交代員工熱線接收到的投訴和相關的跟進

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