兩學生涉攜烈性炸藥TATP回校　控管有爆炸品首被告被拒保釋 (15:50)

被告依次為應屆文憑試中六考生黎文光（18歲）、中四生趙旭（17歲）。兩人被控一項管有爆炸品，指稱他們於今年11月27日，在校內管有、保管或控制爆炸品，即錫紙包載有4粒豌豆大小的粉末，即三過氧化三丙酮（TATP）。黎文光另被控無牌管有彈藥。據了解，有片段拍攝到首被告把錫紙包裹的物品交予次被告。

被告的數十名同學、教師、社工等人今日到庭旁聽。代表次被告的資深大律師潘熙向法庭呈上次被告的作息時間表，透露學校社工、外展社工分別願意每周多次會見他，密切跟進其情況。次被告亦希望在今日元宵佳節回家與母親「食湯圓」共聚天倫，其母親現時已辭職，全心照顧兒子。

裁判官因案情嚴重拒絕首被告保釋，但批准次被告以現金5萬元、一名副校長及兩名社工各人事擔保2萬元保釋，惟他不得離港，須守宵禁令，時段為周一至周五晚上7時至翌早7時、逢周六及日下午4時至翌早7時留在家中，每周往警署報到3次，另不得參與學校以外的集會，不得進入校內存放化學品的課室，不得探究、討論或製作爆炸品及相關物質。

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