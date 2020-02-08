【武漢肺炎】沙田區議會主席：民政專員稱駿洋邨被選為檢疫中心 (15:20)

沙田區議會主席、民主黨程張迎表示，昨晚（8日）從沙田民政專員口中得知，未入伙的火炭駿洋邨被選為緊急檢疫中心之一，但未有詳情，政府沒有諮詢區議會。本報正向民政事務總署及食衛局查詢。
程張迎稱，不知駿洋邨何時被選中，他亦有問該邨是用作醫護人員中轉站，還是被隔離者的居留場所，但未有資料。他認為政府應交代使用駿洋邨的方向，以及為居民提供什麼保護措施。
他表示，政府在疫情水深火熱中有幾手準備可以理解，但要向居民做足交代、溝通，取得理解；若每區都反對區內設施作隔離中心，則對事情無幫助。
特首林鄭月娥上月28日出席記者會時，曾承諾不會再使用未入伙公屋作檢疫中心，稱「這些屋邨都是不適合作為檢疫中心的設施，所以目前並無任何未入伙的公共屋邨在我們考慮作為檢疫中心之列」。
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