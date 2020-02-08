【武漢肺炎】3月維園花展取消　停接康體設施訂場 (15:03)

康文署亦暫停接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請，直至另行通告。暫停接受預訂轄下婚禮場地、露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的安排，將繼續維持，直至另行通告。

康文署早前已宣布，多項文康設施暫停開放至2月17日，同時取消其間舉行的康樂、體育及文化活動。

暫停開放的陸上和水上運動設施包括所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。

在這段期間，城市售票網會維持網上及流動應用程式購票及票務熱線；公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。康文署轄下的陸上免費康樂場地，包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等，會維持服務。

康文署會繼續密切留意有關情況並適時檢視以上安排。署方將稍後公布退票／退款安排。

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