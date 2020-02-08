【武漢肺炎】深圳灣口岸零星人流進出　林鄭到場視察10分鐘 (16:12)

【16:12】本報記者亦在港珠澳大橋香港口岸觀察，汽車關卡下午看不到有車經過，抵港旅客則全部報稱從澳門來港。香港口岸旅檢大樓內的便利店，店員除佩戴口罩外，亦戴上眼罩。

【14:35】本報記者今早到深圳灣口岸大堂外觀察，看到只有零星人流出入境，大多是返鄉度歲後回港的香港人，以及少數持探親簽注來港的內地人。市民受訪時均表示會遵守檢疫令，包括每日戴口罩和量體溫。下午1時，特首林鄭月娥到深圳灣口岸視察，逗留約10分鐘後離開。

港人李女士從惠州返港，過關時才知道要遵守強制隔離措施。她本來有一份畫室的兼職工作，但必須從今日起隔離14日，她打算請假。她與3名子女同住，擔心家居隔離時會令他們受感染，她說「其實我寧願搬入隔離營」。

港人阮先生和妻子上月到廣東新會探親，兩夫婦表示，未來14日依靠居於附近的兒子和媳婦幫忙買菜。法例規定，違反強制檢疫者，一經定罪最高罰款2.5萬元及監禁6個月，阮先生認為具阻嚇力。

不願透露姓名、持雙程證入境的內地八旬婆婆指出，她持有「3個月多次」的探親簽注，從上海來香港照顧患病的姊姊。她表示會尊重香港的防疫政策留在家中。

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