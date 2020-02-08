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【武漢肺炎】楊諦岡：公院口罩存量僅夠用1個月　需謹慎控制存倉量 (12:47)

醫管局聯網服務總監楊諦岡今早（8日）出席港台及商台節目時表示，非常歡迎醫管局員工陣線工會擱置罷工，指出這對市民是最好的選擇，認為事件中沒有一方是贏家。他又說，現時公立醫院保護衣存倉量共有約220萬件，外科口罩則約有1600萬個，預計只可使用一個月。

楊諦岡說，衷心感謝留守工作的員工，並向受影響病人致歉，希望市民諒解。他指出，專職醫療及放射技師等部門罷工人數較多，令電腦掃描等服務要關閉，對病人住院檢查造成影響。

對於工會要求醫管局公開承諾不對參與罷工的醫護「秋後算帳」，楊諦岡引述醫管局行政總裁高拔陞所說，要情理法兼備處理，醫管局會按既定人事程序處理員工缺勤，並會視乎個別情況處理。

他指出，上月公立醫院外科口罩用量較多，一個月用量等於5個月；撇除已分派給各部門的數量，目前存倉口罩預計只可使用一個月。醫管局已要求7個醫院聯網謹慎控制存倉量，亦會每日監察存倉量。對於醫管局員工陣線要求醫管局定期公開防疫裝備數量，楊諦岡表示提取量每日都很浮動，長假期前的提取量亦較多，定期公開防疫裝備數量未必有很大意思。

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