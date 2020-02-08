【武漢肺炎】北京航班延誤抵港　乘客成首批強制隔離者　認同有隔離必要 (10:02)

來港工作、不願透露姓名的北京男子認為，港府實施的隔離措施可接受，因事態嚴重，即使自己提早來港亦會自我隔離14天，「這是應該要做的事情，因為自己身上有病我也不知道，傳給他人或家人都不太好」。

他表示自己來港是獨自居住，入境時有職員為他量體溫及詢問身體狀況，並獲發一份表格及資料，提醒他每天量體溫，檢查有否發燒、腹瀉等徵狀，如有異狀可致電求助熱線。但他認為，港府不應向所有內地抵港者派發電子手環，「沒必要把大家當犯人」。

育有兩名子女、不願具名的居港女士說，航班原定今凌晨零時前抵港，但因延誤，現時要進行14天隔離。她稱機上未滿座，自己會根據政府的要求執行隔離，形容隔離是「有必要」。

至於昨日人頭湧湧的深圳灣口岸，凌晨零時01分至07分，共有6人完成過關步出口岸大樓。其中3名港人稱未有收到檢疫令，另一名與兒子同行的女子亦表示未有人要求他們隔離，職員其後在0時10分關閉口岸大樓。24小時通關的港珠澳大橋深夜十分冷清，僅零星市民趕在午夜前過關。

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