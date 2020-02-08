【正月十五元宵節】新界圍村花燈高掛　禀神丁燈有別觀賞型綵燈 (09:05)

添丁掛燈禀告神明

冒卓祺解釋，新年花燈泛指傳統中式燈，通常在商場內或公園的露天展覽中見到，多採財神或該年生肖作造型，擺放至元宵節。而新界圍村俗例通常在初一至初七作家庭聚會，初八至正月十五村內事務啟動，在祠堂掛「添丁」花燈是每年村中大事。由於「燈」為「丁」的諧音，點燈寓意添有男丁，過往一年添丁家庭都會在農曆新年到元宵期間升上花燈，並寫上男丁名字及生辰禀告神明，既有「繼後香燈」之意，名字亦被記上族譜，並有權承受祖先產業。

除卻祠堂丁燈，冒卓祺稱新界俗例亦會紮作花燈掛上神廳，或是掛在井頭或樹頭等有神祇之地，只要有香爐、有石壇的地方都會點燈，酬謝土神、山神、井神、土神等各方神明。

人手紮作內點油燈

添丁花燈沒有既定款式，冒卓祺的個人風格是紮作大八角形，他說角愈多燈就愈接近圓形，工夫也愈多；花燈大小視乎祠堂空間而定。今年他為元朗廈村、錫降圍、屯門紫田村、上水鄉廖萬石堂、上水圍等各村紮作的丁燈中，最大型的有2米乘2米高，要先將材料運入祠堂內才能人手動工。花燈內可點油燈，現代人因安全問題，點完油燈後會換入電燈長明，在正月內擇日化燈。

冒卓祺在今年初亦有舉辦鼠年應節的「迎春蝠鼠花燈工作坊」，教市民做形態較小的花燈。做法是用鐵絲加竹篾製作框架，然後貼上綢布，再在上面繪畫，一盞小花燈兩個人做要花上4小時。

文：余敏

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