外出減低衣物沾菌風險　專家建議穿防水衣物　酒精濕紙巾輕抹外套 (11:03)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，不少人都擔心外出時，細菌和病毒會黏附在衣物上帶回家。出街穿衣有什麼貼士？外出後衣物如何處理？感染及傳染病專科醫生曾祈殷及理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士接受明報網站訪問，分享穿衣注意和衣物處理的貼士。
防水衣物較易清潔
一般來說，所有衣物都會沾上細菌病毒。曾祈殷及葉曉雲均稱，外出後回家把衣物清洗最為理想，但部分衣物如外套或未能每日清洗，不妨選擇穿防水度較高的衣服，相對較易清潔。曾祈殷補充，理論上毛衣一般毛頭較多，沾上細菌病毒的機會或會較高。如果真的很擔心，出街可以穿上即棄雨衣，回家把雨衣妥善棄置。棄置時，留意不要觸摸雨衣外層以及放進有蓋垃圾箱。
外衣避穿「過頭笠」
葉曉雲表示，一般衣物無法阻擋細菌病毒，現時亦未有確實洗衣方法保證可完全消除所有病毒。她建議，較多暴露於室外的衣服可避免選擇「過頭笠」，可減低脫衣服時接觸到口、鼻和眼的機會。
外套掛晾空曠地方
部分衣物如外套未能每日清洗，曾祈殷表示，回家後可先在露台等較空曠的地方掛起外套吹一吹，亦可用酒精濕紙巾或稀釋的衣物消毒劑輕抹外套，並用以清水沾濕的毛巾拭淨，待乾再放好外套。部分衣物如太髒但未能每日清洗或即時處理，可以特定膠袋或籃子擺放這些衣物，或擺放在家中較少人接觸的位置。
文：何芍盈
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