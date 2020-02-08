外出減低衣物沾菌風險　專家建議穿防水衣物　酒精濕紙巾輕抹外套 (11:03)

防水衣物較易清潔

一般來說，所有衣物都會沾上細菌病毒。曾祈殷及葉曉雲均稱，外出後回家把衣物清洗最為理想，但部分衣物如外套或未能每日清洗，不妨選擇穿防水度較高的衣服，相對較易清潔。曾祈殷補充，理論上毛衣一般毛頭較多，沾上細菌病毒的機會或會較高。如果真的很擔心，出街可以穿上即棄雨衣，回家把雨衣妥善棄置。棄置時，留意不要觸摸雨衣外層以及放進有蓋垃圾箱。

外衣避穿「過頭笠」

葉曉雲表示，一般衣物無法阻擋細菌病毒，現時亦未有確實洗衣方法保證可完全消除所有病毒。她建議，較多暴露於室外的衣服可避免選擇「過頭笠」，可減低脫衣服時接觸到口、鼻和眼的機會。

外套掛晾空曠地方

部分衣物如外套未能每日清洗，曾祈殷表示，回家後可先在露台等較空曠的地方掛起外套吹一吹，亦可用酒精濕紙巾或稀釋的衣物消毒劑輕抹外套，並用以清水沾濕的毛巾拭淨，待乾再放好外套。部分衣物如太髒但未能每日清洗或即時處理，可以特定膠袋或籃子擺放這些衣物，或擺放在家中較少人接觸的位置。

文：何芍盈

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