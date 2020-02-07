【武漢肺炎】梁卓偉反對內地入境者酒店隔離　業界憂「間酒店會玩完」 (23:21)

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城亦不滿檢疫者在酒店隔離，表示政府事前沒接觸過業界。他指出，一般酒店用中央冷氣，憂慮若隔離者在酒店發病，其他住客和員工有安全風險，又稱酒店職員沒受過訓練，難以看管隔離者，「希望（官員）諗清楚先講」。他表示，2003年SARS時有患者入住的酒店事後需改名，花了很長時間才挽回住客信心，他擔心，酒店若接收隔離者，「間酒店就會玩完」。

梁卓偉倡家居檢疫者同住家人盡量不出門

梁卓偉今早（7日）於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，酒店採用中央空調系統，窗戶不能開啟，不完全適合做隔離，若用酒店隔離，便應將整棟酒店都用作隔離，但首選是把入境者集中在隔離營隔離。至於在家隔離的港人，梁卓偉建議，其家人亦應盡量不出門。

食物及衛生局長陳肇始回應稱，內地來的人沒病徵，風險水平與病人不同。衛生署長陳漢儀補充，目前防控措施有兩個層次，隔離和檢疫；針對確診者及高度懷疑確診者，他們需要在醫院接受隔離治療，直至康復。至於檢疫分兩個層次：與確診者密切接觸的家人，或在航班坐在確診者前後兩行的人，需在隔離營接受隔離；而14天內去過中國內地，不是確診者的密切接觸者，相對風險較低，毋須在隔離營隔離。

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