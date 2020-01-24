【武漢肺炎】內地返港者強制檢疫變突擊抽查　何栢良轟兒戲：看香港時運高或低 (22:00)

早前曾形容強制檢疫措施「等同全面封關」的香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，得悉有關安排後批評港府做法不單與「全面封關」大有分別，更是「兒戲，與市民的期望落差甚遠」。

何栢良對港府無分開處理本地人和非本地人表示失望。他指出，香港無足夠的隔離設施處理非本地人，若這批人在香港發病，本港醫療系統亦無法承載；此外，若果非本地人在口岸報稱自己會入住甲酒店，最後卻去了乙酒店甚至親友家居住，政府就無法追查。

對於港府稱根據風險評估，不會要求家居隔離者戴手環。何栢良表示，不清楚政府如何做風險評估，認為應加強透明度，公開評估的科學數據證明如何支持新措施。

政府表示，違反強制檢疫規例者，一經定罪最高罰款2.5萬元及入獄6個月。何栢良批評懲罰不夠重，無足夠阻嚇作用，舉例澳門有病人虛報接觸史，當地檢控部門建議監禁3年。

何栢良亦指出，港府未有提出與內地「聯防聯控」，以取得入境港人和非港人在內地乘過什麼高鐵、飛機、到過什麼地方，目前只能靠自律，無法核實報稱的旅遊史是否屬實，「所有措施都靠人自律、靠突擊抽樣是不足夠，違反的懲罰又不夠重，有效性存疑，令我感覺（政府）只是在看香港時運低，還是時運高」。

何栢良認為，除了能提供必須入境香港的證明者，應全面拒絕其他非本地人入境；內地回港的香港居民應在檢疫中心檢疫，而非在有其他家人同在的家居中進行，否則只會不斷出現家庭組群確診。他說，「政府不聽我們意見也無辦法，市民只能靠自己」，呼籲全港市民提高警覺，團結做好防疫。

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