【武漢肺炎】區議員稱烏溪沙青年新村擬作隔離營　居民：點都有啲唔妥 (20:05)

沙田區議員李永成向本報表示，周三（5日）接獲政府內部消息，表示當局有意徵用烏溪沙青年新村作隔離營，他已多次向當區民政專員查詢事件但不果，至昨晨（6日）消息於網上流傳，大批街坊隨即來電表示反對。他說，烏溪沙青年新村於2003年SARS時期曾被徵用作醫護人員宿舍，但當時青年新村附近未有民居，如今雅典居及海典居與青年新村僅一街之隔，絕不能輕率被用作隔離營，認為政府應尊重民意，諮詢當區居民。

雅典居居民黃太稱，在家中可望見青年新村，用作防疫「點都有啲唔妥，感覺唔舒服」，她形容自己「好矛盾」，因不排除有此需要，希望當局先了解有否其他更合適地點。同樣居於雅典居的何同學反對青年新村改成防疫用途，認為政府首要截停內地人入境，已可減低疫情及醫護壓力。

馬鞍山居民陳太說，如反對青年新村用作隔離營，不知何處有更合適地方，「因為以前都做過，記憶中無附近街坊經過就染病」，但她說，若建議落實，自己會「驚驚哋」，因日常會經過青年新村對開行人路，「內街少車，空氣會較好」，到時或會「行出大馬路避一避」。

政務司長張建宗今（7日）在記者會上未有回應會否增設隔離營，僅稱政府計劃把荔枝角饒宗頤文化館的旅館作隔離營，惟遭當區居民反對；而八鄉少年警訊中心亦是隔離營的選址之一，政府需時作內部研究。

本報正向民政事務總署及香港中華基督教青年會查詢。