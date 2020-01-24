【武漢肺炎】葵青區議員譚家浚指有確診患者家人未隔離　稱獲安排家居隔離 (22:10)

【22:10】民政事務總署回覆表示，交由各區民政事務處跟進的家居隔離個案，均為沒有病徵的居民。為保障接受隔離住户的私隱，並同時保障該大廈或屋苑其他住戶的知情權，各區民政事務處會致函該屋苑的業主立案法團或互助委員會或相關居民組織，告知有關家居隔離安排。任何市民包括區議員，均可在衛生防護中心網頁獲得有關資訊。
【19:50】第21宗及22宗確診夫婦居於青衣灝景灣，物業管理服務中心今（7日）張貼告示，表示已向確診夫婦的3名家人查詢，稱他們沒有病徵，得悉他們聯絡衛生署後，正在家居隔離，並承諾不會離開其單位。告示續稱，衛生署已經安排人員徹底消毒確診患者的單位。
【18:50】葵青區議員譚家浚表示，第21宗及22宗患者的家人，包括兩名老人和一名外傭，此刻仍未有被安排到隔離營。他表示，曾向民政事務處及衛生防護中心查詢，衛生防護中心告知「隔離營即將爆滿，安排唔到佢哋入隔離營」。譚家浚目前未能直接聯絡該家庭，也不肯定涉及的數名密切接觸者現時身在何處，正積極要求衛生防護中心接走確診者的家人到隔離營。
本報已就事件向衛生署及民政事務總署查詢，尚待回覆。
政府新聞處昨晚（6日）發稿公布新增確診者的密切接觸者情況時，列明第21及22宗確診個案的17名密切接觸者，全部「會被送往接受檢疫」，9名其他接觸者則正接受醫學監察。
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