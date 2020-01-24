【武漢肺炎】葵青區議員譚家浚指有確診患者家人未隔離　稱獲安排家居隔離 (22:10)

【19:50】第21宗及22宗確診夫婦居於青衣灝景灣，物業管理服務中心今（7日）張貼告示，表示已向確診夫婦的3名家人查詢，稱他們沒有病徵，得悉他們聯絡衛生署後，正在家居隔離，並承諾不會離開其單位。告示續稱，衛生署已經安排人員徹底消毒確診患者的單位。

【18:50】葵青區議員譚家浚表示，第21宗及22宗患者的家人，包括兩名老人和一名外傭，此刻仍未有被安排到隔離營。他表示，曾向民政事務處及衛生防護中心查詢，衛生防護中心告知「隔離營即將爆滿，安排唔到佢哋入隔離營」。譚家浚目前未能直接聯絡該家庭，也不肯定涉及的數名密切接觸者現時身在何處，正積極要求衛生防護中心接走確診者的家人到隔離營。

本報已就事件向衛生署及民政事務總署查詢，尚待回覆。

政府新聞處昨晚（6日）發稿公布新增確診者的密切接觸者情況時，列明第21及22宗確診個案的17名密切接觸者，全部「會被送往接受檢疫」，9名其他接觸者則正接受醫學監察。

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