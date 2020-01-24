【武漢肺炎】強制檢疫前深圳灣口岸大批人出入境　人流安排混亂警維持秩序 (19:27)

現場所見，大批到港者均拖着行李箱，有人從內地帶廁紙及食品回港。有持居港權的內地人、在粉嶺念中五的趙同學受訪時說自己是「雙非」跨境學生，一家人住深圳，趙同學稱因回鄉證於本月到期，要趕及於今天回港辦理證件，他說來港後要暫住母親友人家，「辦完證會回深圳」。

趙同學批評港府突然公布強制檢疫方案，安排混亂，「我原本以為是限內地居民入境，但原來有香港永久性居民身分也受限」，在港讀書的他感到徬徨，因不知復課後的檢疫措施如何執行。

在深圳讀大學的陳小姐有香港永久性居民身分，家人住在香港，早前家人為免她往返兩地易受感染，早前她一直留在內地大學宿舍，至日前得知明日實施強制檢疫措施，她便趕急返港。對於港府新措施，她說雖有不方便，但諒解是為防止疫情散播。

另外，本身是深圳人、育有10個月大女兒的朱小姐，與港人丈夫居於香港。她為免日後入境要被強制檢疫，今日下午趕回深圳，為身在深圳的女兒運送奶粉等育嬰物品，並即日趕回港。朱小姐說平日將女兒交托深圳親人照顧，經常來往兩地，運送奶粉及尿片等。

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