抗議未全面封關　7人涉旺角堵路縱火提堂　廚師投訴被捕時遭警掌摑 (17:40)

首宗案件的4男1女被告，依次為廚師陳鴻基（23歲）、運輸工人陳國強（26歲）、侍應林天詠（19歲）、中三學生劉智曦（16歲）、中四學生莫熙陽（16歲），被控於2月4日在油麻地彌敦道與甘肅街交界用火損壞馬路，以及翌日在Casa Deluxe Hotel 1104室內管有10個內有易燃液體的玻璃樽、3罐液化石油氣、2把鐵槌、4罐噴漆油、2罐電油、1樽腐蝕液體、1把士巴拿和1把剪鉗，意圖用作非法用途。

據悉，警員目睹5人疑擲汽油彈縱火後逃走，首被告與另外4人分開逃跑，警員遂拘捕首被告。首被告講出上述酒店地址，警方到酒店拘捕另外4人。

第二宗案件，被告依次為14歲男學生、廚師李晨光（27歲），被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。兩人被控於2月4日在旺角山東街與彌敦道交界，把物品拋在道路上阻塞交通。辯方投訴，次被告在警車上被警員摑臉、扯頭髮撞椅背。

裁判官將兩宗案件押後至4月2日，分別在西九龍及九龍城裁判法院再訊，以待警方進一步調查。

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