【醫護罷工】延長罷工有分歧　內科護士：能達目的也要試　年輕護士：怕被釘牌擬下周一復工 (14:09)

醫護員工陣線在三間醫院設街站讓參與罷工的醫護人員報到，逾百醫護人員到聯合醫院外排隊。受訪醫護對於會否延長罷工有分歧。
聯合醫院內科護士Cherry支持罷工行動升級，打算到醫管局總部聲援。她與病房的同事一直保持聯絡，「只要達到（全面封關）目標都要試」。她提及有病房經理要求醫護重用醫療護目鏡，認為醫管局一日未提供足夠資源，「醫護和病人都相當危險」。
九龍東醫院聯網的社康護士王小姐未決定會否繼續罷工。她負責長者家居護理，本周沒有上班，「有些獨居老人不懂得配藥，我沒有上門，他可能不會服藥」。她形容政府擠牙膏式回應醫護的訴求，令罷工的人感到兩難。
將軍澳醫院手術室護士陳先生不支持延長罷工，下周一會上班，「就算再罷工一星期，政府會否聽我們的聲音？」他擔心政府冷待工會行動，醫管局也一直沒有承諾不作秋後算帳，而他去年才成為註冊護士，怕被「釘牌」，未來只會參與不太激進的行動。
醫護罷工 相關報道：
談判要求足夠隔離配套 未獲承諾不秋後算帳 工會籲續罷工 今再晤醫局
相關字詞﹕醫護罷工 醫管局員工陣線 醫護工會 醫護五大訴求 武漢肺炎 武漢肺炎人數香港 武漢肺炎香港個案 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 人傳人 新型冠狀病毒香港 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 編輯推介