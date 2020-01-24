【醫護罷工】延長罷工有分歧　內科護士：能達目的也要試　年輕護士：怕被釘牌擬下周一復工 (14:09)

聯合醫院內科護士Cherry支持罷工行動升級，打算到醫管局總部聲援。她與病房的同事一直保持聯絡，「只要達到（全面封關）目標都要試」。她提及有病房經理要求醫護重用醫療護目鏡，認為醫管局一日未提供足夠資源，「醫護和病人都相當危險」。

九龍東醫院聯網的社康護士王小姐未決定會否繼續罷工。她負責長者家居護理，本周沒有上班，「有些獨居老人不懂得配藥，我沒有上門，他可能不會服藥」。她形容政府擠牙膏式回應醫護的訴求，令罷工的人感到兩難。

將軍澳醫院手術室護士陳先生不支持延長罷工，下周一會上班，「就算再罷工一星期，政府會否聽我們的聲音？」他擔心政府冷待工會行動，醫管局也一直沒有承諾不作秋後算帳，而他去年才成為註冊護士，怕被「釘牌」，未來只會參與不太激進的行動。

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