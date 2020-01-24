【武漢肺炎】「世界夢號」乘客憂藥物短缺交叉感染　星夢：特定藥物由政府安排　已關歌劇院泳池 (12:24)

【12:24】星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，衛生署宣布封船首晚，已收到乘客家屬送交的物資，公司亦已為個別乘客提供奶粉和尿片等。葉靜文稱船上有兩名醫生，能應付一般藥物供應；至於需服用特定藥物的長期病患者，已聯絡政府當局作適當安排。

206人曾與確診者同船、上月24日已在港登岸，葉靜文表示，已向衛生署提供客人的姓名和身分證號碼，據她了解，署方已知悉該206人的身分。

就船上部分乘客關注郵輪仍開放自助餐、打麻將等設施，或致交叉感染，葉靜文說，郵輪已關閉兩層歌劇院、泳池等大型娛樂設施，衛生署亦知悉船上整體運作安排，至今未有要求作出更正，如衛生署有進一步指引，公司必定會跟從。她稱，未知何時能解封船隻，將繼續聯絡衛生署。

家人送14日藥 斥政府船公司安排「不知所謂」

到碼頭為家人送交藥物的張先生表示，4名親人仍留在船上，當中有長期病患者，故為他們送交超過14日的藥物。他批評，政府和船公司的安排「不知所謂」，駐船醫生「完全無幫助」，認為當局應告知乘客何時可離開，若要隔離14日也需要心理準備。

【11:30】黃碧雲指出，17宗求助個案中，6人表示藥物短缺，當中4人帶備的藥物快將用完，另有10人擔心衣物和個人護理用品不足，1人則擔心嬰兒奶粉和尿片不足，同時有乘客擔心食自助餐或致交叉感染，希望可留在房間食飯盒，惟至今未有相關安排。她稱，據了解船上共有兩名駐場醫生，但未知配藥安排如何。她促請政府和船公司為乘客提供足夠保護措施和指引。

民主黨已設立兩條熱線（電話號碼：5291 9088、9870 7376），又稱乘客親友可帶備物資前往啟德郵輪碼頭B區，讓職員轉交至乘客手上。

武漢肺炎 相關報道：

世界夢號載確診者後5000人在港下船 206同船客高危 船方稱衛署昨午方索電話追蹤

衛生署籲世界夢號206名離船旅客致電熱線

「世界夢號」郵輪乘客批評政府透明度不足

日本鑽石公主號增41人確診 包括21日本人