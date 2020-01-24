【醫護罷工】醫護罷工第5天　工會：若逾6000人支持將延長罷工至下周三 (11:34)

【11:34】醫管局員工陣線主席余慧明表示，若有6000員工網上投票支持，將延長罷工至下周三，否則將暫緩罷工。

醫管局員工陣線今在醫管局總部繼續發起罷工，並將再次與醫管局高層會面，以及進行網上投票決定會否延長罷工。

截至早上10時半，數百名醫護在醫管局大堂參與集會，有人說罷工不是做錯事，不應再向醫管局爭取不秋後算帳，有人則高聲說「我唔要浩園」。

醫管局員工陣線主席余慧明說，政府及醫管局一直漠視他們訴求，「如果去到今日，政府仍繼續不作為，醫管局依然坐視不理，令到香港遭受一場人禍嘅話，歷史係會記住你哋㗎！」

陣線在總部大堂收集會員意見，總部外排隊人龍長達200米。集會期間，余慧明致電醫管局高層協商不果，遂呼籲會員自行解封總部大堂的一條樓梯，大批會員隨即湧入大堂並登上樓梯。

【10:09】醫院管理局表示，由於今日（7日）公立醫院預計有大量醫護人員缺勤，緊急服務將仍受到嚴重影響，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。

醫管局表示，專科門診會提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。

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