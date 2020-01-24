【武漢肺炎】衛生署招義工電話訪查家居隔離者　有醫科生批「電話檢疫」荒謬 (09:58)

新型冠狀病毒疫情肆虐，本報獲悉，衛生署昨（6日）向多間大學醫學院及護理學院招募醫科生與護士學生，以義工形式為接受家居隔離的人進行電話健康訪查，包括檢查他們有否遵從指令、提供健康建議、進行健康評估等。有醫科生表明不會參加，批評「電話檢疫」荒謬，又稱政府拒絕封關，如今亡羊補牢，「要求醫科生幫佢補鑊竟然係要人義務工作，點講得過去？」本報正向衛生署查詢。
本報取得港大公共衛生學院向醫科生發出的電郵，表示衛生署冀招募5年級及6年級醫科生任義工，由下周日（9日）起致電接受家居隔離者，檢查有否遵從指令、提供健康建議及進行健康評估等，每日工作時間由早上9時至晚上10時，分為兩更，每更8小時。
另一封公開大學護理及健康學院的電郵指出，衛生署冀招募4年級及5年級護士學生任義工，可計算作實習時數，學生屆時會獲衛生防護中心職員指導，也會獲發口罩，最快由周六（8日）開始，估計最少維持一至兩周。
有醫科生向本報表示，初步同學之間反應不佳，除因為是無償工作，亦因為不少同學停課期間仍需花時間自學。他亦質疑「電話檢疫」的成效，認為每日從內地來港人數多，「點樣靠打電話確保到佢哋唔會傳染人？」，盼政府「封關救港」。他批評，政府一直拒封關，如今亡羊補牢，「24小時後就要實行呢個計劃，竟然可以而家先急住搵人」，猶如抱薪救火。
另一醫科生稱，不會參加該計劃，認為若當義工，只會鼓勵政府繼續推行應對疫情的無能政策。有醫科生關注參與計劃時，當局會否提供口罩。
相關報道：家居檢疫大廈增至101棟 元朗最多 多間大學宿舍上榜（附名單）
相關字詞﹕武漢肺炎 武漢肺炎人數香港 武漢肺炎香港個案 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 人傳人 新型冠狀病毒香港 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 衛生署 港大 公開大學 醫科生 護士學生 家居檢疫 家居隔離 義工 電話檢疫 編輯推介