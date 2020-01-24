【武漢肺炎】衛生署招義工電話訪查家居隔離者　有醫科生批「電話檢疫」荒謬 (09:58)

本報取得港大公共衛生學院向醫科生發出的電郵，表示衛生署冀招募5年級及6年級醫科生任義工，由下周日（9日）起致電接受家居隔離者，檢查有否遵從指令、提供健康建議及進行健康評估等，每日工作時間由早上9時至晚上10時，分為兩更，每更8小時。

另一封公開大學護理及健康學院的電郵指出，衛生署冀招募4年級及5年級護士學生任義工，可計算作實習時數，學生屆時會獲衛生防護中心職員指導，也會獲發口罩，最快由周六（8日）開始，估計最少維持一至兩周。

有醫科生向本報表示，初步同學之間反應不佳，除因為是無償工作，亦因為不少同學停課期間仍需花時間自學。他亦質疑「電話檢疫」的成效，認為每日從內地來港人數多，「點樣靠打電話確保到佢哋唔會傳染人？」，盼政府「封關救港」。他批評，政府一直拒封關，如今亡羊補牢，「24小時後就要實行呢個計劃，竟然可以而家先急住搵人」，猶如抱薪救火。

另一醫科生稱，不會參加該計劃，認為若當義工，只會鼓勵政府繼續推行應對疫情的無能政策。有醫科生關注參與計劃時，當局會否提供口罩。

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