【醫護罷工】工會明表決延長罷工否　醫管局稱抗疫方向一致 (21:24)

醫管局員工陣線主席余慧明表示，醫管局高層會面時毫無誠意，例如沒有準備醫院防護裝備數字，亦沒承諾為在隔離病房工作的員工提供washout period（洗滌期），她形容高層是「遊花園」。副主席羅卓堯表示，明日會由會員表決是否延長罷工。

余慧明指出，今日約有6300名員工罷工，而罷工踏入第四天，訴求仍未獲回應，相信罷工人數將會更多，他們亦未獲悉有會員回心轉意。

陣線早前曾明言，不會出席沒有特首及非公開的談判，羅卓堯解釋今日願意談判，是因為工會有2萬多名會員，換言之仍有1.3萬名會員正在工作，不可漠視他們的需要，不可放過任何與資方斡旋的機會。

醫管局總行政經理張子峯指出，今日約有5000員工缺勤，包括約220名醫生、約3000護士、約900名專職人員，情况與昨日相若；但他稱，今日有員工回心轉意，「回病房幫忙一段時間」。

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