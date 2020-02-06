元朗連儂牆事件　有遇襲者肋骨斷裂 (19:45)

B先生表示，當晚10時許用餐後，與朋友經過元朗西鐵站連儂牆附近看防疫文宣，留意到有兩名神情有異的男子，其中一人戴手套，其後有7至8名戴面巾或口罩的男人從對面馬路衝過來，在電梯位截停B先生及其朋友。該批男子指住他們重複問：「係咪你？係咪你？」，B先生沒有回應，施襲者以金屬伸縮棍圍毆他們，令B右邊第12節肋骨斷裂。

C先生及A小姐則目睹該批男子以扁鏟、伸縮棍施襲，一度上前阻止，反遭圍毆。C生生的右額需縫7針，鼻及後腦各縫3針；A小姐遭拳毆頭、臉、背部。

元朗區議會主席黃偉賢稱，原本將此事列入區議會大會議程，但遭民政專員拒絕。另一區議員李頌慈表示，軍裝和便衣警員當晚調查後，有逾60名防暴警察到場「接手」，但他們態度惡劣，現場所有人都要被搜身，追問指揮官獲回覆「佢哋見人多會緊張」，他已向警方投訴。

今日的記者會原於元朗區議會會議室舉行，但民政處職員以防疫為由，拒絕議員以外的人進入會議室，記者會改到升降機大堂舉行，區議員自行搬枱櫈；而民政處職員要求枱櫈要消毒後，才可搬回會議室。

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