【武漢肺炎】衛生署籲世界夢號206名離船旅客致電熱線 (18:22)

張竹君稱，目前有1800多人在船上，在他們登船前，已有5000多人曾進出郵輪。被問到外界關注認為應關閉郵輪上的設施，以減少人流聚集，以及要求乘客留在客房，避免交叉感染。張竹君稱，會建議船上人流減少船上的活動，並安排旅客分開用膳。至於是否將船上的人隔離，張竹君表示需待完成檢疫，確保有病徵者檢測後證實無受感染，再考慮下一步安排。

星夢郵輪：正聯絡旅行社索旅客資料

星夢郵輪發聲明稱，已於2月4日透過旅行社、電話、電郵或電話短訊，聯絡乘搭1月19至24日航程的全部206名香港離船的旅客，並列明衛生署提供的熱線電話號碼。

該公司今日下午接獲衛生署通知，要求獲得該206名旅客的電話號碼，惟由於大部分旅客透過旅行社報名，公司正聯絡各間旅行社代理以獲取資料，並將第一時間發送予衛生署作進一步安排。

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