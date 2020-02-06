【醫護罷工】醫學會副會長林哲玄呼籲醫護緊守崗位反問初心 (19:00)

林哲玄說，醫護人員要「向前看」，政府防疫政策有進步空間，但病人受直接影響的話，醫護應返回崗位；即使有私家醫生願意到公立醫院協助，但仍要時間磨合，不及大家重回崗位好。

有記者問及，有私家醫生因不夠口罩而停業，會否同樣呼籲他們緊守崗位，林哲玄回應稱，停業私家醫生只屬少數，政府為醫學會提供600盒口罩，就是希望醫生緊守崗位。

社協社區組織幹事彭鴻昌表示，過去幾天收到不少病人來電，部分人需延期覆診；一名剛完成心導管手術的病人本來今周覆診，要拿取防止血液凝結的薄血藥，但醫院通知要延期覆診，未能取得藥物。彭鴻昌稱，病人覆診延期涉多種因素，包括醫護罷工及流感高峰期。

彭鴻昌強調，無意於道德高地指摘罷工醫護，只想讓社會知道事實，「病人無辜受害」，促政府、醫管局及工會盡快會面談判。

香港護理專科學院院長黃金月表示，連日來已招募40名不在職護士，當中10名已登記到公立醫院病房服務，其餘30名會負責前線護士輔導熱線等，冀紓緩前線醫護人手不足。

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