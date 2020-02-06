【武漢肺炎】昨確診患者妻子今確診　至今22宗 (17:23)

張竹君指出，患者與丈夫住青衣，2月1日發病，當時在日本，她與丈夫1月28至2月1日遊日，2月1日發燒及喉嚨痛，2月2日腹瀉，同日與丈夫回港後一同求醫，2月4日兩人乘救護車到瑪嘉烈醫院，丈夫需要入院，至2月5日她知道丈夫確診後再乘的士到瑪嘉烈急症室。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港至今有22宗確診個案，1人死亡。21人在瑪嘉烈醫院留醫，當中2人危殆，其中，第7名確診病人仍在深切治療部，需用呼吸機，近日情況有進展；第16宗確診病人由伊利沙伯醫院轉往瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。

食物及衛生局副局長徐德義表示，截至今日上午9時，已發出144張涉及70戶的強制家居隔離令，3個檢疫中心包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營可供97個使用單位，現已使用了87個，局方會繼續選址，同時在現時的檢疫中心增加流動單位。

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消息：瑪嘉烈一病人確診 威院一人初步確診