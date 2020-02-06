【武漢肺炎】周六起暫停粵港跨境巴士往來深圳灣及港珠澳橋 (17:55)

政府昨日（5日）公布進一步壓縮香港與內地的跨境人流的防疫管制措施，運輸署今（6日）表示，2月8日起往來深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的公共交通服務將作調整，使用深圳灣口岸的跨境巴士，以及港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士將暫停服務。
●深圳灣口岸
○本地公共交通
．以下路線將暫停服務：
新大嶼山巴士B2X號線（天耀邨—深圳灣口岸）
城巴B3號線（屯門碼頭—深圳灣口岸）
城巴B3A號線（山景邨—深圳灣口岸）
城巴B3M號線（屯門站—深圳灣口岸（循環線））
新界專線小巴618號線（天恩邨—深圳灣口岸）
．以下路線將繼續提供服務，但調減班次至每30分鐘一班：
新大嶼山巴士B2號線（元朗站—深圳灣口岸）
新大嶼山巴士B2P號線（天慈邨—深圳灣口岸）
城巴B3X號線（屯門市中心—深圳灣口岸）
○跨境巴士
使用深圳灣口岸的跨境巴士將會暫停服務。
●港珠澳大橋香港口岸
○本地公共交通
．以下路線服務時間將縮短為每日上午7時至晚上11時，班次將調整至每60分鐘一班：
新大嶼山巴士B4號線（機場（客運大樓）—港珠澳大橋香港口岸（循環線））
新大嶼山巴士B6號線（滿東邨—港珠澳大橋香港口岸）
另外，專線小巴901號線（迎東邨—港珠澳大橋香港口岸（循環線））將暫停服務，城巴B5號線（港珠澳大橋香港口岸—欣澳公共運輸交匯處），將調減班次至每45分鐘一班。
○跨境巴士
．港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士將會暫停服務，港澳跨境巴士則會維持有限度服務。
．穿梭巴士服務（金巴）（只限港珠澳大橋香港口岸）將提供有限度服務，澳門線會調減班次至約每30至60分鐘一班，珠海線調減至約每60分鐘一班。
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