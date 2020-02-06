【武漢肺炎】周六起暫停粵港跨境巴士往來深圳灣及港珠澳橋 (17:55)

●深圳灣口岸

○本地公共交通

．以下路線將暫停服務：

新大嶼山巴士B2X號線（天耀邨—深圳灣口岸）

城巴B3號線（屯門碼頭—深圳灣口岸）

城巴B3A號線（山景邨—深圳灣口岸）

城巴B3M號線（屯門站—深圳灣口岸（循環線））

新界專線小巴618號線（天恩邨—深圳灣口岸）

．以下路線將繼續提供服務，但調減班次至每30分鐘一班：

新大嶼山巴士B2號線（元朗站—深圳灣口岸）

新大嶼山巴士B2P號線（天慈邨—深圳灣口岸）

城巴B3X號線（屯門市中心—深圳灣口岸）

○跨境巴士

使用深圳灣口岸的跨境巴士將會暫停服務。

●港珠澳大橋香港口岸

○本地公共交通

．以下路線服務時間將縮短為每日上午7時至晚上11時，班次將調整至每60分鐘一班：

新大嶼山巴士B4號線（機場（客運大樓）—港珠澳大橋香港口岸（循環線））

新大嶼山巴士B6號線（滿東邨—港珠澳大橋香港口岸）

另外，專線小巴901號線（迎東邨—港珠澳大橋香港口岸（循環線））將暫停服務，城巴B5號線（港珠澳大橋香港口岸—欣澳公共運輸交匯處），將調減班次至每45分鐘一班。

○跨境巴士

．港珠澳大橋香港口岸的粵港跨境巴士將會暫停服務，港澳跨境巴士則會維持有限度服務。

．穿梭巴士服務（金巴）（只限港珠澳大橋香港口岸）將提供有限度服務，澳門線會調減班次至約每30至60分鐘一班，珠海線調減至約每60分鐘一班。

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