【武漢肺炎】「世界夢號」郵輪乘客批評政府透明度不足 (16:43)

現場所見，數十名身穿制服、戴上口罩和面罩的衛生署人員下午登上郵輪。乘客K小姐表示，帶備的消毒噴霧和口罩快將用完，郵輪限制每人每日只取一個口罩和一支500毫升水，亦未能提供消毒洗手液、消毒噴霧等用品。她另批評，職員清潔房間的廁所後，以同一套手套送遞物資給她，質疑職員欠衛生常識。

李先生今午到場為母親運送藥物，他表示，母親與朋友共4至5人仍在船上，母親為長期病患者，須每日服藥，擔心母親情緒受困。他說，輾轉下才得知運送物資的安排，現場指示不清晰，花半小時才找到交收地點，他希望政府盡快交代下一步安排。

星夢郵輪表示，正全力配合衛生署衛生防護中心的檢疫工作，稱現時船上物資足夠供應全部乘客及工作人員，船上一直有提供口罩予有需要者。

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