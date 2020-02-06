【武漢肺炎】消息：威院東區醫院各一人確診 (20:10)

【20:10】消息指出，東區醫院新增一宗確診個案，患者為63歲女患者，本身健康良好，潛伏期沒外遊。她上月26日出現咳嗽及頭暈，曾向中醫求診，至本月5日向西醫求診，獲建議去急症室，因此她乘的士到東區醫院，至今日確診。

【19:24】除瑪嘉烈醫院新增一宗確診，最新威爾斯親王醫院再增一宗確診，累計確診暫升至23宗。最新確診患者是居於沙田碩門邨的65歲女患者，在潛伏期沒外遊，她本身有長期病，現情况嚴重，需接受供氧治療。

該患者於上月28日開始發燒及咳，本月1日看醫生，至本月5日入威爾斯親王醫院，抽取樣本化驗，至今日確診，並要隔離。

【15:31】據了解，瑪嘉烈醫院一名55歲女病人確診感染新型冠狀病毒。威爾斯親王醫院則有一名女病人，首次病毒快速測試顯示，初步確診感染新型冠狀病毒，惟消息稱，其首次化驗結果並非明顯呈陽性，需進一步測試確認。

本港此前已有21宗新型冠狀病毒確診個案。

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