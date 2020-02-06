【武漢肺炎】教育局稱按情況調節暑假安排　籲學校善用電子教學資源 (16:00)

教育城網站設專頁 供電子學習資料

楊何蓓茵說，香港教育城網站已設立「停課不停學」平台專頁，按不同學習階段及學科提供電子學習資料，包括多媒體、閱讀、評估資料、遊戲化的教育平台和教育電視等，亦有網上評估系統的題目庫，可提供中小學至初中的中英數各科學習，以及供教師評估學生學習。

教育城提供配合電子教學的網上資源還包括：

．e悅讀學校計劃 - 提供中英文電子圖書；

．一站式學與教資源平台 - 教師可製作教育短片，上傳到電子學習平台供學生觀看；平台設練習功能供學生學習；教師可透過系統數據了解學生進度；

．學生可拍攝及上載其學習過程，教師看後可回饋學生。

支援教師方面，教育局新設「電子學習平台及翻轉教室策略支援學生在家持續學習」專頁，供教師參考掌握電子教學，製作校本電子學習素材。教育局會透過電話熱線、流動通訊程式等為教師提供支援。

教育局呼籲學校按班級及各個科目訂立每星期網上學習計劃，讓學生繼續學習及提交功課。

武漢肺炎 教育局安排：

小學倘未能3．9或之前復課 第三次呈分試取消

文憑試3．27前考試延期 受影響包括中文科口試