【武漢肺炎】小學倘未能3．9或之前復課　第三次呈分試取消 (14:36)

小六呈分試方面，楊潤雄稱，學校遞交第三次呈分試將由4月24日延至5月11日，令學校有較充裕時間安排工作。他稱，若小學未能在3月9日或之前復課，學校毋須進行第三次呈分試，小六學生的派位組別，會按小五下學期及小六上學期的校內成績作決定。

中一自行分配學位方面，公營中學甄選工作可能受影響，要因應實際情況考慮是否維持面試，若修改安排及收生準則比重，要先取得校董會或法團校董會同意並要盡快通知家長，甄選要按公開準則公平公正進行。

「正取生」通知家長日期延至4．7

升中自行收生今年實施新安排，獲取錄為「正取生」原可提早於3月31日收到學校通知。楊潤雄今說，參加派位的公營中學通知「正取生」家長的日期，會延至4月7日。

非參加派位直資中學錄取的「正取生」，若想保留公營中學的自行分配學位，家長要通知已錄取的直資學校，取回家長承諾書及小六學生資料表正本，限期由4月7日延至4月16日，非參加派位的直資中學遞交錄取學生名單及家長承諾書的限期由4月22日延至5月4日。

2500元津貼交表期限 延至復課日後兩星期

至於一次性2500元學生津貼交表期限，進一步延至復課日後兩星期；局方收取表格後6星期發放津貼，首批津貼可望在2月底發放，預期整體要較長時間才可全部發放。

武漢肺炎 教育局考試復課安排：

文憑試3．27前考試延期 受影響包括中文科口試