【武漢肺炎】文憑試3．27前考試延期　受影響包括中文科口試 (14:22)

考評局秘書長蘇國生稱，考評局暫計劃於3月5日開始派發文憑試准考證。

文憑試安排方案一：

各科筆試及英文科口試如期於3月27日開始舉行，體育及音樂科實習考試延至5月舉行，中文科口試延至5月18至26日舉行；放榜日期大約延後一周，至7月15日。

文憑試安排方案二：

所有考試延遲約4周舉行，各科筆試延至4月24日開始，整個考試於5月25日完成，體育科及音樂科實習考試於5月底至6月中舉行，語文科口試取消，考評局會按比例調整中文及英文科其餘各卷比重，並以該兩科其餘試卷得分計算科目總分及評級；考評局壓縮改卷程序及所需時間，務求在7月內放榜。

考評局秘書長蘇國生表示，會加強文憑試期間疾病預防措施，以及訂立相關考試規則，包括：

．所有考務工作人員及考生，在試場內須戴口罩，進入試場前要用酒精搓手液清潔雙手；

．試場入口設體溫監測站，考生體溫若達攝氏38度或以上，會被要求離開試場；考務人員及考生每日須量度體溫及填寫申報表格，考生在每日第一節考試開考前，須在申報表申明體溫正常、並無不適；

．考生若發燒或有急性呼吸道感染徵狀，不應前往試場；

．考生須在申報表上申明，於考試前14天內，未曾離開香港到內地；考評局會預先向跨境考生查詢考試期間的留港安排，提醒他們最新的強制檢疫措施；

．考生若拒絕合作或作出不實申報，考評局會根據有關考試規則，考慮懲處涉事學生，或取消其考試資格；

．呼籲中學於4個核心科目考試舉行時停課，騰出足夠課室作考試用途；

．校本評核：所有未達呈分期限的科目，呈分期限一律延遲至3月31日；若學校已為學生完成評估，應盡早向考評局呈分，以盡早計算校本評核分數；

．考生若因病未能完成全部科目的考試，可提供有效醫生證明書，向考評局就有關科目或卷別，申請成績評估；

．考評局會在考試時安排考生保持合適距離，並會加強消毒及提供消毒用品。

楊潤雄承認，延遲文憑試及放榜日期，對部分計劃於海外升學的學生有影響，但稱若可維持於7月內放榜，仍早於英國公開試的放榜日期，相信對考生報讀歐美大學影響不大，考評局亦會透過增聘評卷員等，加快評卷及放榜。

武漢肺炎 教育局考試復課安排：

小學倘未能3．9或之前復課 第三次呈分試取消