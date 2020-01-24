【武漢肺炎】周六起從內地入境者須強制檢疫14日　市民怕「捱貴菜」往內地購逾10公斤蔬菜 (15:42)

政府昨日（5日）宣布新抗疫措施，2月8日凌晨起，任何從內地入境的人，以及抵港前14日曾赴內地者，須接受強制檢疫14日。深圳灣口岸今早（6日）人流明顯較前兩日多，早上11時許，跨境巴士站近百人排長龍，不少人拖篋抵港，最少3輛警車停泊，近20名警員駐守。有市民得悉新措施後，害怕「捱貴菜」，特意前往內地購入大量蔬菜。
居於屯門藍地的烏先生推着手推車、背包載滿逾10公斤的蔬菜，包括菜心、青瓜、荷蘭豆、番薯等。他稱昨晚特意到內地買了約500元蔬菜，準備分給4名子女、8個孫兒、兩戶鄰居。烏先生說，「內地菜心10元一斤，香港賣30元」，擔心香港擴大封關後菜心甚至可能「貴到50元一斤」。他表示稍後會再到內地多推一車蔬菜回港。
在廣州讀書的18歲港人陳小姐得悉新措施即將生效，提早今日回港，等待換領香港成人身分證。她表示，若周六（8日）入境須隔離14日影響甚大，因她將在本月16日參與內地聯考，若被隔離則難以考試。
有跨境巴士服務公司職員透露，今日人流較兩日前多，而新措拖生效後，很多同事都請無薪假，又稱未知自己會否被解僱。被問及會否考慮轉工，該職員無奈說，「出面都唔好景，好難搵工！」往來深圳灣口岸的巴士班次減少，本報記者在天水圍西鐵站等待近半小時才有一班車。天水圍往深圳灣的專線小巴618號，車站貼出告示，稱因應新型冠狀病毒肺炎疫情，今日（6日）起停駛，直至另行通知。
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