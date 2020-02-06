【武漢肺炎】接獲「世界夢號」有母親求助　譚文豪送奶粉尿片 (12:32)

仍在啟德郵輪碼頭進行港口衛生檢疫的「世界夢號」郵輪，有在船上的母親因欠缺嬰兒物資，向立法會議員譚文豪求助。譚文豪今早（6日）與觀塘區議員李軍澤送上奶粉及尿片等。
譚文豪表示，收到「世界夢號」上育有14個月大孩子的媽媽求助，稱她與育有8個月大孩子的友人，因未預計會被隔離，已耗盡嬰兒物資，惟船上的信息不清晰，未知如何取得相關物資。
譚文豪及李軍澤今早帶同尿片、奶粉、嬰兒濕紙巾、紙巾等物資到達碼頭的2B登船大堂，衛生署及船公司同意協助將物資送上船。該名母親透露，船上食物和食水安排暫無問題，船上亦至少有5、6名嬰兒。
另有一名市民今早帶同包裹交給船公司職員，向記者表示相關物資為「老人家藥」。
譚文豪稱，已要求衛生署成立熱線，令船上被隔離者包括媽媽或長期病患者，可獲得所需物資或藥物；若有發病症狀亦可以直接聯絡衛生署安排檢查。他亦呼籲衛生署安排口罩予乘客，船公司可安排乘客家人帶特別物資予乘客。
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