【武漢肺炎】袁國勇：斬斷傳播鏈最重要　倘停市香港無法生存 (11:15)

談及封關，袁國勇表示，若香港疫情爆發厲害，「你唔封自己，人哋都封你」，所以現時要確保不要有本地感染，將本地傳播鏈完全斬斷，才能保持作為國際城市的香港「不會被人封」。被問到需否停市，袁國勇稱，若每日什麼活動都停，香港也無法生存，因為香港是外向型經濟，不對外做生意，無法生存下去。

社會關注家居隔離情況，袁國勇說，香港家居環境細，須由衛生防護中心醫護人員到家居觀察及評估，再作出建議，舉例稱「若地方細，可能人人要戴口罩，吃飯時各人在房間除下口罩吃」。他稱，家居隔離需要衛生防護中心及警察幫助，肯定隔離者沒外出，不遵從者要受罰，才有阻嚇作用。

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