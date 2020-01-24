綠領行動全港逾300地點回收利市封　5類利市封不宜回收重用 (08:57)

利市封用完可以重用。環保機構綠領行動今年繼續舉辦「利是封回收重用大行動2020」，即日起至2月19日在全港設立337個回收利市封地點[詳情]。綠領行動高級項目主任許承恩（Ivan）接受明報網站訪問，介紹利市封回收的3個用途，以及提醒部分款式的利市封未必適合回收重用，他列舉5類不建議回收的利市封：
5類利市封不建議回收
．已損毁的利市封
．附有釘或便條的利市封
．寫上字的的利市封
．姓氏利市封
．生肖利市封
利市封回收3用途
1.重用利市封
許承恩表示，回收利市封行動的主要目的，是希望鼓勵市民重用利市封及減少購買新利市封，宣傳環保信息。利市封大多只用一次，完成任務後外觀仍然簇新，綠領行動在農曆新年前就在全港免費派發了逾600萬個回收重用的「新生利市封」。
2.製作賀年掛飾
部分已回收的利市封未能重用，許承恩稱會用於製作賀年掛飾。綠領行動不時舉辦利市封掛飾工作坊，教市民製作掛飾，既環保又可以裝飾家居。
3.環保筆及拍紙簿
如果利市封的損毁太嚴重，最後一個做法是製作環保筆及拍紙簿。惟各式各樣利市封的材質或有不同，製作環保筆及拍紙簿有機會需要更高成本，因此較少採用這個方法。
熨金閃粉不宜放廢紙回收箱
有市民會把利市封丟到廢紙回收箱，許承恩提醒，如利市封含熨金、閃粉等元素，未必適合放進廢紙回收箱，因為這類元素在處理過程中可能污染其他紙材。另外，若利市封是較舊式的黏貼封口，宜先剪掉封口才放進廢紙回收箱。
綠領行動回收利市封詳情：Greeners Action facebook