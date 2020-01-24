綠領行動全港逾300地點回收利市封　5類利市封不宜回收重用 (08:57)

5類利市封不建議回收

．已損毁的利市封

．附有釘或便條的利市封

．寫上字的的利市封

．姓氏利市封

．生肖利市封

利市封回收3用途

1.重用利市封

許承恩表示，回收利市封行動的主要目的，是希望鼓勵市民重用利市封及減少購買新利市封，宣傳環保信息。利市封大多只用一次，完成任務後外觀仍然簇新，綠領行動在農曆新年前就在全港免費派發了逾600萬個回收重用的「新生利市封」。

2.製作賀年掛飾

部分已回收的利市封未能重用，許承恩稱會用於製作賀年掛飾。綠領行動不時舉辦利市封掛飾工作坊，教市民製作掛飾，既環保又可以裝飾家居。

3.環保筆及拍紙簿

如果利市封的損毁太嚴重，最後一個做法是製作環保筆及拍紙簿。惟各式各樣利市封的材質或有不同，製作環保筆及拍紙簿有機會需要更高成本，因此較少採用這個方法。

熨金閃粉不宜放廢紙回收箱

有市民會把利市封丟到廢紙回收箱，許承恩提醒，如利市封含熨金、閃粉等元素，未必適合放進廢紙回收箱，因為這類元素在處理過程中可能污染其他紙材。另外，若利市封是較舊式的黏貼封口，宜先剪掉封口才放進廢紙回收箱。

綠領行動回收利市封詳情：Greeners Action facebook

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