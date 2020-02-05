警檢31萬元「大牛」偽鈔拘5人　眼影閃粉筆塗鈔票製反光效果 (22:10)

上周三（1月29日）晚，西九總區刑事部探員突擊搜查旺角區一個單位，在單位內檢獲170張懷疑偽鈔，全為2010年版匯豐銀行500元偽鈔，序號全為NA783583，包括73張製成品及97張半製成品，另外搜出一部噴墨打印機及一些製作偽鈔工具，警方當場拘捕兩名同為28歲的非華裔無業男子，涉嫌製造偽鈔。

另外，探員今日（2月5日）清晨在旺角截查一名37歲本地女子，在其身上搜獲面額10萬元的偽鈔，其後再在附近單位檢獲12.45萬元偽鈔、小量毒品及吸食工具，檢獲的偽鈔全為製成品，全部均為2018年版的500元偽鈔，分別為匯豐及渣打銀行，偽鈔分3組序號，分別為CR121511、CK365858及AK458142。警方在單位內拘捕一男一女，分別45歲及29歲， 涉嫌管有偽鈔、藏毒及管有吸食毒品工具。

西九龍反三合會行動組總督察楊新邦指出，兩宗案件沒有關連，初步均為自家製、以噴墨打印機印製的偽鈔，表面較平滑，質素較低，市民容易分辨，相信行動已成功阻止一批偽鈔流入市面。