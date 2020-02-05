【武漢肺炎】浸會醫院：口罩供應十分緊張　聖保祿：正努力採購 (21:20)

養和港安等私家醫院稱口罩量充足

日前有報道稱，嘉諾撒醫院發電郵給員工稱口罩及酒精搓手液供應緊張，建議醫生和訪客自備口罩；嘉諾撒醫院重申，目前該院的口罩數量足夠提供予院內員工及醫生，每日會因應情況作所需之應變措施，以維持正常運作。另外，多間私家醫院均表示口罩量充足，包括養和醫院、荃灣港安醫院、港怡醫院，以及司徒拔道港安醫院。

醫學會3萬口罩分發會員 未來兩周料約400醫生缺口罩或關診所

公立醫院人手不足，有市民轉至私家診所求診，但部分診所可能因缺乏口罩供應而關門。香港醫學會會長何仲平接受港台節目《千禧年代》訪問時指出，政府早前向私家醫生提供的600盒、合共3萬個口罩已到貨，由於已登記需要購買口罩的會員有700人，醫學會會抽籤分配予私家醫生。何仲平說，醫學會在韓國取得約2.5萬個N95口罩應急，會優先分發予私家診所。

醫學會副會長鄭志文表示，一盒口罩只可使用約10日，政府在口罩供應上沒有任何統籌和協調，私家醫生難從私人市場找到穩定供應，估計未來兩星期約有400名醫生沒有口罩使用，或要關門。

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