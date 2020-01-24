【武漢肺炎】旅遊業界見陳茂波倡向每間旅行社派15萬元　勸勿封機場留一線生機 (20:00)

香港旅行社東主協會會長葉慶寧指出，旅遊業情況嚴峻，他在新民黨主席葉劉淑儀安排下，今午與陳茂波會面，向政府提出「四大訴求」救濟業界。

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葉慶寧首先提議政府撥款2.8億元，向本港每間合資格旅行社派發15萬元。其次，他建議政府向每名18歲以上香港居民派1萬元消費券，分為飲食、零售、旅遊三部分，其中2000元必須用作旅遊。

葉慶寧又建議金管局呼籲銀行放寬旅行社還款限期，重申可參考「還息不還本」的做法，同時着政府呼籲全港業主、地產商减租或延期交租。他強調，已再三勸告政府「切勿封機場」，勿切斷業界現時的一線生機。

對於肺炎疫情在郵輪上爆發，他認為這是對業界進一步打擊，他說，郵輪業務本來未有受社會事件影響，但在疫症爆發後卻大受影響，直言「依家無嘢可以搞到，唯有等疫情過去」。

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