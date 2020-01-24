【武漢肺炎】林鄭稱一刀切斷兩地人流或影響食品供應　「添馬台」fb：食物日用品供應不受影響 (19:37)

政府上月28日公布會關閉多個邊境管制站後，翌日表示有關措施不會影響貨運，「因此食品供港不會受到影響」。林鄭月娥昨早出席行政會議前見記者時同樣表示，無論昨日生效的口岸管制縮減措施，或上月30日起文錦渡、沙頭角暫停服務的措施，「都是以客運服務為管控基礎，不會影響貨運的」，強調本港食物、必須品及其他貨品供應均無短缺，呼籲市民放心。

林鄭月娥今午見記者時稱，由於香港與內地在經濟、社會及民生各方面連繫緊密，人員往來頻繁，「要完全一刀切切斷兩地人流不切實可行，亦可能會影響市民很關心的食品及日用品供應」。她表示，政府過去一周推出3輪口岸管控措施，已大幅度減少跨境人流，今日是按最新疫情推出新措施，要求周六（8日）起所有從內地入境香港的人強制檢疫14日，強調面對疫情的最新發展，「我們每一步都要小心應對，謹慎行事」。

當局在官方facebook「添馬台」專頁重申，停止客運通關服務後貨物仍可如常入境。食物、日用品供應不受影響，市民毋須恐慌。

專頁稱，為確保物資和食物供應能夠配合防疫工作進行，政府會豁免從事有關行業來往兩地者，毋須接受強制檢疫。

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