【醫護罷工】工會：今日逾7000醫護罷工　籲醫管局就抗疫資源談判 (20:55)

【20:55】醫管局員工陣線表示，今日（5日）繼續有逾7000名會員罷工，人數接近醫管局員工總數的一成，其中逾4500人是護士，佔醫管局護士總數7%；約370名醫生罷工，佔醫管局醫生總數6%；約1000人是專職醫療人員，佔醫管局專職醫療人員總數13%；其餘罷工的包括醫管局支援及行政部門人員。

陣線呼籲會員明日（6日）繼續罷工，要求醫管局立即就抗疫資源問題與陣線談判，包括須提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務；提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護；以及公開承諾絕不會對罷工員工秋後算帳。

工會憂醫療體系無法負擔強制檢疫

特首林鄭月娥今日下午宣布，2月8日凌晨起所有從中國內地抵港人士，無論是香港或非香港居民，都要接受14日強制檢疫。醫管局員工陣線認為，有關規例詳情仍在草擬，政府並無透露如何有效隔離數以萬計從內地抵港的人，故對措施成效存疑，無法評估對本港醫療體系將帶來多少負擔。

醫管局員工陣線主席余慧明表示，根據昨日（4日）入境處數字，仍有接近1萬人次經內地抵港。她指出，若需全數隔離這批人14日，「難以想像香港能有足夠人力物力處理強制檢疫工作」，又擔心旅客在2月8日前仍可自由進入香港，認為「衝關」情况無可避免。她表示，非常擔心香港或變成一個「大型隔離營」，預料屆時本港醫療系統將百上加斤。

工會原定罷工至周五，被問及會否設下新的死線、進一步行動等，余慧明表示要視乎政府及醫管局高層有否正面回應訴求，並要諮詢會員意見。工會早前表示，若疫情出現社區大爆發，屆時需要停止罷工。被問工會如何判斷何時進入社區大爆發階段、要考慮復工，她表示，要參考學者及專家意見，另要尋求會員意見。工會副主席羅卓堯表示，距離政府實施新措施仍有兩日，仍存在很多未知之數，要視乎這兩天有多少人入境香港，他說，當這階段罷工完結，會再諮詢會員意見，決定下一步行動。

醫管局：約4600醫護缺勤 部分剖腹產子、癌症手術須改期

【18:39】醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今晚（5日）見記者時表示，今日約有4600名醫護缺勤，包括約300名醫生、2700名護士及1000名專職醫療人員等。

張子峯指出，急症室有超過200名護士缺勤，部分急症科病房須暫時關閉，數個醫院聯網的心導管中心有近一半護士缺勤。他亦說，由於有不少婦產科醫護缺勤，部分預約剖腹產子手術須延期；手術室因較多醫護缺勤，大部分預約手術須改期，癌症手術受到影響；新生嬰兒深切治療部亦仍有較多護士缺勤。

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