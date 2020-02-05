警油麻地破汽油彈工場共拘5人 (18:40)

昨晚約10時半，兩名隸屬油尖警區的休班警行經甘肅街彌敦道交界，其間見到5名蒙面黑衣人用雜物堵路，另有人投擲汽油彈，兩名休班警上前拘捕一名23歲本地男子，懷疑他與其他人在油麻地一間酒店製作汽油彈。至凌晨約2時，探員到涉事酒店搜查，在場拘捕年齡介乎16至26歲的3男1女，並檢獲兩支鐵槌、一支士巴拿、一個剪鉗、10個內藏懷疑易燃液體的玻璃瓶、兩支白電油、兩個石油氣罐、一個石油氣罐連打火噴嘴、一支腐蝕液體等。被捕5人涉嫌縱火及藏有攻擊性武器，現正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組第2隊跟進。

另外，上周三（29日）晚上約8時，3名男子向葵涌警署投擲3枚汽油彈，汽油彈先後跌在警署外圍行人路及馬路並起火，事件中無人受傷。警方翻查閉路電視片段，經調查鎖定一名17歲陳姓男子，昨晚在男子經常出入的工廈外把他拘捕，探員到男子在工廈租住的分租單位搜查，檢獲11支懷疑汽油彈、一支白電油、兩支通渠水、3個玻璃樽及一支噴漆。被捕男子報稱運輸工人，涉嫌縱火及藏有攻擊性武器，現正被扣留調查。案件交由葵青警區重案組1隊調查，正追緝兩名在逃者。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，社會近日出現野貓式襲擊，包括縱火、汽油彈、放置土製炸彈等，警署、鐵路設施及關口等成為襲擊目標，施襲者會在社交平台預告，並承認犯案，形容是類近恐怖主義的做法。過往3個月，警方接獲16宗炸彈案件，今年1月則收到15宗炸彈詐嚇案。上述兩宗案件暫未有證據顯示，被捕者在網上發布與襲擊相關的信息，但警方強調網絡上的罪行如恐嚇，如有證據可以協助或合謀犯案罪名拘捕。