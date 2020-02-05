【醫護罷工】罷工護士：黃藍絲都有可能染病　冀政府封關保護人命 (17:52)

任職護士十多年、曾於威院參與SARS抗疫的C先生說，現在有SARS歷史借鏡在前，「為何不在歷史汲取教訓？」

兒科護士梁小姐表示，醫護並非怕死，自己被抽中進入「dirty team」，很大可能要到隔離病房工作，今次罷工的訴求是為了保障病人和醫護。

【17:25】爭取全面封關的醫護罷工今日（5日）踏入第三天，醫管局員工陣線在各大龍頭醫院設街站登記罷工，其中在聯合醫院外有逾百名醫護排隊登記。醫管局員工陣線表示，截至今午4時，有超過5000名會員報到參與罷工。根據工會昨日公布，昨日截至下午5時，有超過6000人參與罷工。

東區尤德醫院急症內科護士黃小姐及陳小姐第二日參與罷工。黃小姐表示，所屬部門有機會接收新型冠狀病毒的懷疑個案，但只有兩間負壓病房，擔心醫院資源不足，難以應付疫情。她說，2019年反對修訂《逃犯條例》的示威者發起「三罷」，認為有政治成分所以沒有響應，「但今次黃藍絲都有可能染病，我只想政府封關保護人命」。

伊利沙伯醫院手術室護士林小姐表示，據她所知，有手術室接近一半護士罷工，院方曾通知部分病人，為手術重新排期。她表示「頗掛心年長病人」，會視乎政府回應，決定明天是否繼續罷工。

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