【武漢肺炎】內地抵港者強制檢疫14日　2．8起生效 (16:55)

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，政府今午（5日）宣布新一輪抗疫措施。特首林鄭月娥表示，引用《預防及控制疾病條例》制定附屬法例，從内地入境的人，包括香港、内地居民和其他旅客，都需要強制接受檢疫14日，措施2月8日凌晨起生效。此外，啟德郵輪碼頭及海運大廈碼頭出入境服務即時暫停。
林鄭月娥和食物及衛生局長陳肇始表示，強制檢疫的相關法律框架仍在草擬，細節之後交代。
公務員或延長在家工作安排
政府早前公布公務員可在家工作至本月9日，林鄭月娥今表示，由於未來兩周是防疫抗疫最關鍵時刻，故公務員在家工作的安排很可能要延長，政府會盡快公布詳情。
成立逾100億元防疫抗疫基金
林鄭月娥表示，明白愈趨嚴厲的防疫措施會影響香港市民，包括每日跨境工作的人，她已要求勞工及福利局長羅致光制訂方案，為受影響的僱主及僱員提供協助，特區政府亦會盡快成立逾100億元防疫抗疫基金，提供所需支援，詳情容後公布。
武漢肺炎 相關報道：
逾千人九龍灣排隊購口罩 有市民稱太薄 公司：不打算利用口罩賺錢
相關字詞﹕醫護罷工 醫管局員工陣線 醫護工會 醫護五大訴求 武漢肺炎 武漢肺炎人數香港 武漢肺炎香港個案 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 人傳人 新型冠狀病毒香港 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 編輯推介