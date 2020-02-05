【武漢肺炎】內地抵港者強制檢疫14日　2．8起生效 (16:55)

林鄭月娥和食物及衛生局長陳肇始表示，強制檢疫的相關法律框架仍在草擬，細節之後交代。

公務員或延長在家工作安排

政府早前公布公務員可在家工作至本月9日，林鄭月娥今表示，由於未來兩周是防疫抗疫最關鍵時刻，故公務員在家工作的安排很可能要延長，政府會盡快公布詳情。

成立逾100億元防疫抗疫基金

林鄭月娥表示，明白愈趨嚴厲的防疫措施會影響香港市民，包括每日跨境工作的人，她已要求勞工及福利局長羅致光制訂方案，為受影響的僱主及僱員提供協助，特區政府亦會盡快成立逾100億元防疫抗疫基金，提供所需支援，詳情容後公布。

武漢肺炎 相關報道：

逾千人九龍灣排隊購口罩 有市民稱太薄 公司：不打算利用口罩賺錢

曾載港確診翁郵輪 船上10人確診3為香港人

港封關後出入境總人次跌約四成半